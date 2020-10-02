Тюмень, , 16:07 — REGNUM Билеты на электропоезд «Ласточка» из Екатеринбурга в Тюмень и Курган с октября подешевели. Акция будет действовать до 25 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба АО «РЖД».

Стоимость проездных билетов составит от 395 рублей. Ранее билет на «Ласточке» из столицы Среднего Урала составляла от 552 рублей. Подробные условия акции «Ласточки на Урале» опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

В «РЖД» напомнили, что «Ласточки» курсируют из Екатеринбурга в Тюмень и Курган ежедневно.