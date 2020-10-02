Мехико, , 17:10 — REGNUM Власти Мексики обсуждают с представителями южнокорейских компаний вопрос о строительстве или переносе производственных мощностей на территорию страну. Об этом сообщает мексиканское информационное агентство Expansión.

«В настоящее время мы ведем переговоры с представителями некоторых южнокорейских компаний», — сообщила министр экономики Мексики Грасьела Маркес Колин 1 октября в ходе пресс-конференции.

Полный печень компаний, с которыми проводились переговоры, не раскрывается.

По данным других мексиканских СМИ, министр экономики Мексики провела переговоры с представителями азиатских и европейских компаний с целью привлечения инвестиций.

Известно, что на следующей неделе Грасьела Маркес Колин проведет встречу с представителями 16 компаний.