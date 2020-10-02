Дубна, Московская область, , 15:58 — REGNUM В особой экономической зоне «Дубна», расположенной в Московской области, построят завод электротехнического оборудования. Об этом 2 октября сообщает сайт правительства Подмосковья.

В ОЭЗ начнут выпускать комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Эта продукция используется на железнодорожных объектах и в метрополитене.

Новое производство позволит открыть 220 новых рабочих мест. Объём финансирования проекта составит 975 млн рублей. Площадь комплекса превысит 17,8 тыс. кв. метров. Завершить строительство завода планируется в конце 2021 года.