Москва, , 15:57 — REGNUM На торгах в Европе цена на нефть марки Brent 2 октября снизилась на 3,5%, до $39,31 долларов за баррель. Цена первоначально снизилась, когда Дональд Трамп написал в «Твиттер», что сдал тест на коронавирус, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Давление усилилось на рисковые активы и нефть после новости о положительном тесте на коронавирус у Трампа и жены Мелании Трамп. Как стало известно, коронавирусом заразилась советница президента Хоуп Хикс.

По данным Bloomberg, она сопровождала главу государства на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом, а также на встречу с избирателями в Миннесоту. Многих сейчас волнует другой вопрос: а Байден не заразился от Трампа?

На валютном рынке доллар сначала укрепился на фоне бегства из рисковых активов, но затем рынок стабилизировался, и сейчас участники рынка ожидают публикацию отчета по рынку занятости.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает поддерживать опасения второй волны, что может сдержать восстановление мировой экономики и спрос на нефть. Если на покупателей усилится давление, то не избежать падения цены до $38,20.

При повышении цены до $41,30 тема с Трампом на время отойдет на второй план, пока не ухудшится состояние его здоровья», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent вернулась к минимальным уровням сентября

Читайте развитие сюжета: Как заражение Трампа коронавирусом отразится на мировой экономике?