Магас, , 15:54 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт хищения электроэнергии на крупную сумму. Предприниматель из города Назрань похитил 150 ты. ч кВт⋅ч энергоресурса. Общая сумма ущерба, которую он нанес компании-поставщику, составила 1,1 млн рублей.

Как выяснилось владелец торгового дома в центре самого большого города Ингушетии воровал электроэнергию путем самовольного подключения с помощью наброса проводов на линию электропередачи. Отмечается, что похищенного объема хватило бы для обеспечения светом в течение трех лет Дома ветеранов в сельском поселении Сурхахи Назрановского района.

Жители Ингушетии стали сами сообщать энергетикам о фактах воровства электроэнергии, отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«В последнее время мы отмечаем позитивную тенденцию: жители всё чаще сообщают нам об известных им фактах хищения электроэнергии. Многие пришли к осознанию: рассказать энергетикам о нарушении — правильно», — приводит слова представителя компании пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».