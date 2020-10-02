Москва, 2 октября 2020, 15:54 — REGNUM Российские банки отвечают перед своими вкладчиками и акционерами, и поэтому не стоит возлагать на них дополнительные затраты по объяснению причин отказа в выдаче кредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минэкономразвития и ЦБ РФ рассмотрят предложение, согласно которому банк решивший отказать клиенту в выдаче кредита, должен объяснить свое решение.
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