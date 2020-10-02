Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль 2 октября падает сильнее обычного, и после двух дней относительного спокойствия это не может не обращать на себя внимания, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Мировой рынок капитала бежит от рисков из-за американских новостей — в США коронавирусом заболели президент Дональд Трамп и его семья.

Никто не знает, какой оборот примет ситуация, ведь до выборов остается месяц, и эта колоссальная неопределенность очень пугает инвесторов. На таком фоне дорожают защитные активы ‑ и доллар, и японская йена.

К середине дня на Московской бирже доллар США вырос до 78,55 руб., быстро уступив все выигранное ранее.

Американская валюта может закрепиться сейчас в пределах 78−79 руб., но пока рынком правят эмоции, от более глобальных прогнозов воздержимся.

Евро торгуется по 92,11 руб. и сохранится в коридоре 91,50−93 руб.

Основное, что стоит сейчас сделать — это не делать никаких резких движений с валютами. Как только эмоциональная премия сойдет на нет, рынок стабилизирует курсы сам», — считает эксперт.

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