Рим, , 15:38 — REGNUM Реализация автомобилей на итальянском авторынке в сентябре 2020 года выросла на 9,5%, до 156 132 экземпляров. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

За период с января по сентябрь 2020 года продажи машин в Италии сократились на 34,2%, до 966 017 единиц.

«После стабильного августа, которому предшествовали семь месяцев спада подряд, итальянский автомобильный рынок возобновил рост в сентябре 2020 года, увеличившись на 9,5%», — заявил глава ANFIA Паоло Скудиери.

Отмечается, что продажи автомобилей итальянских марок в сентябре на местном рынке выросли на 18,2%, до 37 654 единиц. Но упали на 35,7% за девять месяцев 2020 года, до 230 769 единиц.

Реализация машин иностранных брендов в Италии, наоборот, в сентябре выросла на 7,1%, до 118 478 единиц. При этом за девять месяцев продажи упали на 33,7% (735 248 шт.).

Напомним, в августе 2020 года показатель продаж новых автомобилей в Италии практически сравнялся с результатом августа 2019 года.

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