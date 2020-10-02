Москва, , 15:28 — REGNUM Члены консультативного совета А1, среди которых — декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и президент РСПП Александр Шохин, поддержали работу А1 по поиску и взысканию активов «Внешпромбанка» и «Межпромбанка», которые их владельцы Георгий Беджамов и Сергей Пугачёв вывели за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба компании А1.

В 2019 г. А1 была нанята Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на поиск активов Беджамова, в текущем году к этому проекту добавился второй — возвращение незаконно выведенных из России средств «Межпромбанка».

"Важно отметить, что работа А1 в проектах с АСВ не является политически мотивированной — это коммерческая агентская деятельность, вполне соответствующая общепризнанной мировой практике поиска и возврата долгов обанкротившихся банков», — сказал Александр Аузан, председательствовавший на заседании совета.

Члены совета отметили, что конечным бенефициаром средств, которые удаётся найти и вернуть А1, в обоих проектах являются российские граждане и компании, пострадавшие от недобросовестных банкиров.

«Выступая подрядчиком АСВ, компания А1 защищает прежде всего интересы частных вкладчиков и кредиторов банков, средства которых были незаконно выведены их прежними владельцами. Такая деятельность должна рассматриваться не только как бизнес-проект, но и как осуществление социальной миссии компании», — заявил ещё один член консультативного совета А1, председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.

Сообщается, что консультативный совет А1 был создан в начале 2020 г. по инициативе акционеров консорциума «Альфа-Групп» для обсуждения стратегии инвестиционного развития, инвестпроектов и общественных инициатив компании.