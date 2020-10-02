Москва, 2 октября 2020, 15:24 — REGNUM Когда российские банки отказывают предпринимателям в выдаче кредита, то было бы хорошо, если бы они аргументированно объясняли причину такого решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ раздумывают, не обязать ли российские банки объяснять причину отказа в выдаче кредита.
Особых рисков, как пояснил эксперт, в этом нет. Более того, по мнению Мурзаева, прозрачность при принятии решений, их аргументирование и обоснование позволяет снизить коррупционную составляющую.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российского бизнесмена, у которого открыты счета во многих банках, там могут начать воспринимать как субъекта, ведущего сомнительную, «отмывочную» деятельность.