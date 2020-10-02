Москва, , 15:24 — REGNUM Когда российские банки отказывают предпринимателям в выдаче кредита, то было бы хорошо, если бы они аргументированно объясняли причину такого решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель ООО «Центр профессионального образования «Развитие» Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ раздумывают, не обязать ли российские банки объяснять причину отказа в выдаче кредита.

«На практике реализация этой нормы предусматривает установление прозрачных отношений между банком и заемщиком. Многие предприниматели далеки от финансов, и далеко не каждый бизнес позволяет содержать в штате предприятия классного финдиректора, — пояснил Мурзаев. — Поэтому, обращаясь в банки, многие собственники не понимают логику принятия решений и, более того, не всегда способны объективно оценить состояние своего бизнеса. Понятно, что банки не должны заниматься образовательной деятельностью, но установить нормальный уровень взаимопонимания очень важно. Получение предпринимателем развернутого аргументированного ответа по существу поможет ему нормально привести предприятие в соответствии с требованиями банка, которые будут понятны и прозрачны».

Особых рисков, как пояснил эксперт, в этом нет. Более того, по мнению Мурзаева, прозрачность при принятии решений, их аргументирование и обоснование позволяет снизить коррупционную составляющую.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российского бизнесмена, у которого открыты счета во многих банках, там могут начать воспринимать как субъекта, ведущего сомнительную, «отмывочную» деятельность.