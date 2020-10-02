Москва, , 15:25 — REGNUM Глава Ставрополья Владимир Владимиров считает необходимым снизить в России налоговую нагрузку для водоснабжающих организаций, чтобы те могли финансировать работы по замене изношенных сетей водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам его участив в пленарном заседании IV всероссийского водного конгресса, который проходит в Москве с 30 сентября по 2 октября.

Заседание было посвящено вопросам, связанным с реализацией федерального проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». С учетом мер предосторожности в условиях пандемии, ряд спикеров приняли в нем участие в режиме видеоконференции. На заседании выступил и Владимир Владимиров — руководитель подгруппы «Повышение качества питьевой воды» рабочей группы госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы».

В своем выступлении глава Ставрополья предложил рассмотреть вопрос о расширении задач федерального проекта. В частности, Владимиров обратил внимание на проблематику разведки запасов подземных вод. По словам губернатора, масштабные работы в этом направлении не проводились с 1960—1970 годов.

В то же время, как считает глава региона, на подверженных засухам территориях именно подземные воды могут стать значительным резервом для водоснабжения. В связи с этим Владимиров предложил рассмотреть возможность проведения работ по определению источников подземных вод и их прогнозных ресурсов.

Также глава Ставрополья обратил внимание на целесообразность строительства в сельских населенных пунктах двухтрубных сетей водоснабжения для снижения дефицита питьевой воды в летний период.

Кроме того, Владимиров подчеркнул значение проблемы бесперебойной подачи воды населению с помощью централизованных систем. Для ее решения, а также для финансирования работ по ремонту и замене изношенных сетей водоснабжения он предложил снизить налоговую нагрузку для водоснабжающих организаций, а также разработать для них специальные механизмы льготного кредитования.

Отмечается, что предложения губернатора будут включены в итоговые материалы конгресса, которые будут использованы для выработки предложений и решений по развитию водоснабжения на уровне федеральных органов власти.