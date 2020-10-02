Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самой покупаемой моделью Lada в России стала Granta. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

За прошлый месяц российские автолюбители приобрели 12 488 новых автомобилей Granta. Это на 16% больше по сравнению с августом 2020 года.

Самый большой рост продаж был зафиксирован у модели Vesta. В сентябре обладателями этой модели в России стали 11 520 человек. Это на 26% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 21,9% превышает показатель реализации сентября 2019 года. Отмечается, что 47% продаж Vesta составляют машины в кузове SW.

Тройку лидеров в списке самых покупаемых моделей Lada замыкает Largus. В сентябре 2020 года его приобрели 4 682 российских автолюбителя (+8% по сравнению с августом 2020 года).

Напомним, в сентябре 2020 года реализация автомобилей Lada на российском авторынке увеличилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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