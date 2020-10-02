Подгорица, , 14:54 — REGNUM По данным министерства финансов Черногории, дефицит бюджета станы за первые восемь месяцев этого года составил 312 миллионов евро или 6,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП) и был на 17,3 процента выше запланированного.

В документе министерства об исполнении бюджета за первые восемь месяцев говорится, что эпидемиологическая ситуация в стране определяет экономическую активность в августе, а следовательно, и сбор доходов бюджета.

По данным министерства, доходы бюджета за первые восемь месяцев составили 1,02 миллиарда евро или 22,2 процента от расчетного ВВП, что на 2,1 процента меньше запланированных поправок к закону о бюджете.

Министерство заявило, что более низкий сбор налогов в первую очередь обусловлен сокращением туристического потока, вызванным пандемией.

Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были ниже на 148,9 миллиона евро или 12,7 процента.

Данные министерства показали, что расходы бюджета за первые восемь месяцев составили 1,34 миллиарда евро или 29 процентов ВВП, что на 1,8 процента выше запланированного.