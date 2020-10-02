Москва, 2 октября 2020, 14:45 — REGNUM Власти Москвы обсуждают запуск в столице производства электробусов Arrival. Об этом сообщили 2 октября в пресс-службе департамента транспорта столицы.
«Мы обсуждаем с британской компанией Arrival возможность тестирования их электробусов в Москве», — сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
Он отметил, что британская компания сможет поставлять свою продукцию только в том случае, если она будет произведена в России.
В комментарии компании, также предоставленном пресс-службой департамента, говорится, что возможность размещения производства потенциально интересно для Arrival.
«Микрофабрика в Москве сможет ежегодно производить до 1000 современных, комфортных и высокотехнологичных электробусов», — рассказали в компании.
Добавим, что сейчас Москва закупает электробусы у отечественных заводов «ГАЗ» и «КамАЗ».