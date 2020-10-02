Москва, , 14:45 — REGNUM Власти Москвы обсуждают запуск в столице производства электробусов Arrival. Об этом сообщили 2 октября в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Мы обсуждаем с британской компанией Arrival возможность тестирования их электробусов в Москве», — сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что британская компания сможет поставлять свою продукцию только в том случае, если она будет произведена в России.

В комментарии компании, также предоставленном пресс-службой департамента, говорится, что возможность размещения производства потенциально интересно для Arrival.

«Микрофабрика в Москве сможет ежегодно производить до 1000 современных, комфортных и высокотехнологичных электробусов», — рассказали в компании.

Добавим, что сейчас Москва закупает электробусы у отечественных заводов «ГАЗ» и «КамАЗ».