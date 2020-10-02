Москва, , 14:44 — REGNUM В РФ назрела и перезрела проблема низкой оплаты и эффективности труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Пока уровень образования и потенциал российской экономики вселяет надежду на относительно плавный переход к профессиям и компаниям будущего, — сказал он. — В частности, на это нацелен новый государственный инструмент — социальный контракт. Проблема низкой оплаты и низкой эффективности труда назрела и перезрела, но сдвинуть с места ее можно, только если изменится государственный подход».

Как пояснил Ордов, речь идет о стимулировании частного предпринимательства и создании благоприятных инвестиционных условий с гарантированной правовой защитой на фоне предсказуемого налогового режима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что экономический кризис в России, вполне возможно, ускорит переход к более эффективным способам организации производства.

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