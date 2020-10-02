Краснодар, , 14:43 — REGNUM Селекционно-генетические центры для развития молочного животноводства будут построены в Краснодарском крае, это будут первые подобные центры в стране, сообщили 2 октября в пресс-службе администрации региона. Проект получил поддержску Министерства сельского хозяйства РФ.

«Долгое время заняла подготовка к реализации первых проектов, потому что на федеральном уровне просто не было никаких нормативных документов, на которые можно было бы опереться в этой работе. Буквально вчера мы получили поддержку Минсельхоза РФ, началось формирование необходимой законодательной базы», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство двух центров планируют начать в 2021 году, после согласования программы их создания с инвесторами. По прогнозам властей, создание собственных селекционно-генетических центров позволит снизить затраты животноводов на приобретение молодняка КРС у заграничных производителей и получить высокопродуктивное, приспособленное к климатическим условиям России поголовье.