Краснодар, 2 октября 2020, 14:43 — REGNUM Селекционно-генетические центры для развития молочного животноводства будут построены в Краснодарском крае, это будут первые подобные центры в стране, сообщили 2 октября в пресс-службе администрации региона. Проект получил поддержску Министерства сельского хозяйства РФ.
Строительство двух центров планируют начать в 2021 году, после согласования программы их создания с инвесторами. По прогнозам властей, создание собственных селекционно-генетических центров позволит снизить затраты животноводов на приобретение молодняка КРС у заграничных производителей и получить высокопродуктивное, приспособленное к климатическим условиям России поголовье.