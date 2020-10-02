Уфа, , 15:02 — REGNUM Фонд развития промышленности России одобрил заем для реализации проекта в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, экспертный совет Фонда развития промышленности РФ одобрил предприятию «Салаватстекло» заем в сумме 499 млн рублей в рамках флагманской̆ программы этого фонда «Проекты развития» на увеличение производства высокомарочного листового стекла. Данная продукция востребована в автомобильной промышленности, в строительстве, а также при производстве мебели.

Отмечается, что после реализации данного проекта, доля предприятия на рынке России составит около 15%. Предприятие при помощи заемных средств сделает реконструкцию и проведет техническое перевооружение объектов производства для увеличения количества производимого стекла, а также для расширения ассортимента.

При реализации проекта производитель планирует выпустить свыше 93,4 млн кв метров листового стекла.

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