Черкесск, , 14:42 — REGNUM Правительство РФ выделило Карачаево-Черкесии денежные средства на развитие дорожной сети. Общая сумма, которую предоставят в 2020 году, составила 98,48 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эти средства будут направлены на ремонт и строительство дорог между населенными пунктами и в самим городах и селах республики, а также на создание мостовых переходов и железнодорожных путепроводов, сообщили 2 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего правительством РФ денежные средства выделены девяти субъектам, в том числе Башкирии, Бурятии, Карелии, Вологодской, Ивановской, Ленинградской и Омской областям и городу Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщалось, в 2020 году в Карачаево-Черкесии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать около 20 км дорог. До 2024 года в нормативное состояние должно быть приведено около 140 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Карачаево-Черкесии.