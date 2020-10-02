Нижний Новгород, , 14:29 — REGNUM Нижегородская область участвует в реализации всех 13 национальных проектов. Об этом заявил заместитель губернатора Егор Поляков, выступая на роадшоу «Нацпроекты как драйверы научно-технологического прорыва» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2020».

По его словам, в нынешнем году на реализацию национальных проектов регион направляет 33 млрд рублей, из которых 23 млрд рублей — это федеральные средства.

Также высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, насколько важно проводить цифровизацию системы здравоохранения.

«Основная цель — объединить информационные системы всех лечебных учреждений. В электронном виде будет вся история болезни, что даст врачам возможность больше времени уделять самому пациенту, а не оформлению необходимых бумаг», — подчеркнул Поляков.