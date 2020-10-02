Москва, , 14:32 — REGNUM С 1 октября 2020 года гендиректором ООО «Скания-Русь» назначен Симоне Монтанья. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

До своего назначения на должность генерального директора российского отделения компании Монтанья был руководителем ООО «Скания Лизинг» и ООО «Скания Страхование» в РФ. В общей сложности он имеет двадцатидвухлетний опыт в финансовом секторе. В Scania Монтанья проработал почти два десятка лет.

«Я с гордостью и интересом вступаю в должность генерального директора «Скания-Русь». Я давно в Scania, и более семи лет работал в России. Конечно, этот рынок занимает особое место в моем сердце», — прокомментировал своё назначение Монтанья.

Он добавил, что на новом посту он будет заниматься внедрением инновационных технологий и принципов устойчивого развития. Особое внимание новый гендиректор уделит оцифровыванию бизнес-процессов.

Напомним, за восемь месяцев нынешнего года в РФ было куплено 2420 новых грузовых машин Scania — на 22,8% меньше, чем год назад за аналогичный период.

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