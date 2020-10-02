Симферополь, 2 октября 2020, 14:25 — REGNUM Крымское производственно-аграрное объединение «Массандра» официально преобразовано из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, с 1 октября ГУП «Производственно-аграрное объединение «Массандра» прекратило деятельность «путем реорганизации в форме преобразования». Также 1 октября зарегистрировано АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Уставный капитал предприятия составляет 3 млрд 575 млн 899 тыс. 662 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «ПАО «Массандра» было внесено в план приватизации имущества на 2020 год решением Госсовета Крыма в мае текущего года. Тогда сообщалось, что собственником 100% акций станет Республика Крым.
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