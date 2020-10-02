Уфа, , 14:28 — REGNUM Закон о налоговых льготах резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» принят в Башкирии. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно документу, резиденты особой экономической зоны на пять лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога на землю. Кроме этого, на 10 лет они освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении автобусов, грузовиков, других самоходных механизмов, а также от налога на имущество компании.

Отмечается, что сумма льгот в 2021—2022 годах предварительно составит порядка 600 млн рублей̆. За этот же период, инвесторы направят на реализацию своих проектов, предположительно порядка 20 млрд рублей. Кроме этого, будет создано около одной тысячи рабочих мест. Предполагается, всего объем инвестиций составит порядка 100 млрд рублей̆. При этом будут созданы около 4 тысяч новых рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» была создана в мае текущего года в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. В настоящее время на этой территории подводится необходимая для строительства и работы предприятий инфраструктура. На эти цели до 2025 года из республиканского бюджета будет выделено 6,3 млрд рублей.

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