Москва, , 14:16 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» может получить своё продолжение. Как заявил сегодня, 2 октября, в ходе онлайн-конференции заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, в будущем газопровод может быть расширен за счёт пятой и шестой ниток, чтобы поставлять в Европу водород как более экологичное топливо.

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«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно», — заявил Белов, пояснив, что Германия и другие европейские страны сами не смогут обеспечить себя водородом.

Эксперт считает, что, ни американские санкции, ни последствия инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, ни какие-либо другие препятствия не помешают достроить и запустить «Северный поток — 2».

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«Северный поток — 2» — всего-навсего инструмент влияния коллективного Запада на Россию, во главе этого коллективного Запада стоят США», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ввод в эксплуатацию объекта затянулся из-за того, что прокладка трубы была остановлена по причине введённых США санкций.

В начале сентября глава Министерства энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что, несмотря на наличие сложностей, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.