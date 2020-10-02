Москва, 2 октября 2020, 14:16 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» может получить своё продолжение. Как заявил сегодня, 2 октября, в ходе онлайн-конференции заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, в будущем газопровод может быть расширен за счёт пятой и шестой ниток, чтобы поставлять в Европу водород как более экологичное топливо.
Читайте также: Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2
Эксперт считает, что, ни американские санкции, ни последствия инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, ни какие-либо другие препятствия не помешают достроить и запустить «Северный поток — 2».
Также по теме: Die Zeit: Германии сделала США предложение на €1 млрд по «СП — 2»
Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ввод в эксплуатацию объекта затянулся из-за того, что прокладка трубы была остановлена по причине введённых США санкций.
В начале сентября глава Министерства энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в том, что, несмотря на наличие сложностей, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.