Бишкек, , 14:12 — REGNUM В январе — июле 2020 года Киргизия поставила за рубеж сельхозпродукцию и товары перерабатывающей промышленности на сумму 10 млрд 282,5 млн сомов (10 млрд 177 млн рублей по текущему курсу), что на 5,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

При этом экспорт животноводческой продукции достиг 979,2 млн сомов (969 млн рублей), что больше уровня прошлого года почти в 3 раза.

В то же время отмечается снижение на 10,3% объема поставок в другие страны киргизстанской растениеводческой продукции. Этот показатель за семь месяцев текущего года составил 4 млрд 480,1 млн сомов (4 млрд 434 млн рублей).

Продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Киргизия экспортировала на 4 млрд 823,1 млн сомов (около 4 млрд 774 млн рублей), что на 11,3% меньше уровня января — июля 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый оборот Киргизии за семь месяцев 2020 года сложился на уровне $3 млрд 83,7 млрд (242 млрд 948 млн рублей), что на 21,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом экспортные поставки увеличились на 1,7% и составили $1 млрд 129,2 млн (88 млрд 963 млн рублей).