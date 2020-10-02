Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии по итогам сентября снизился до 3,8%. Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики (Грузстат).

В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение общего показателя инфляции, по многим категориям цены стали расти. Больше всего они поднялись на одежду и обувь (2,4%), на проезд в общественном транспорте (1,9%) и на услуги здравоохранения (1,8%). Стоимость продуктов питания выросла на 0,5%.

Сильнее всего, по данным Грузстата, подешевели услуги на образование (1,2%), на развлечения (0,2%) и на услуги связи (0,1%).

Стоит отметить, что целевой показатель уровня инфляции в Грузии принят в размере 3%. В мае фактическая годовая инфляция составила 6,2%, июне она снизилась до 6,1%, в июле — до 5,7%, а в августе — до 4,8.

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