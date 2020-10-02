Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 14:01 — REGNUM Открытые в Оренбургской области месторождения элювиальных каолинов являются крупнейшими в России. Об этом заявил глава Росгеологии Сергей Горьков, который находится 2 октября в Оренбуржье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в пресс-службе областного правительства.

«С вводом месторождения в эксплуатацию будет полностью решена проблема импортозамещения высококачественного каолина. На базе региона имеются все возможности для создания новых горно-обогатительных предприятий», — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По словам Горькова, дальнейшая разведка и разработка запасов Коскольcкой площади на территории Оренбургской области позволят решить стратегическую задачу по созданию полноценной отечественной минерально-сырьевой базы элювиальных каолинов высокого качества, сократить зависимость российских предприятий от импортного сырья.

Напомним, 2 октября в регионе с рабочей поездкой находятся глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков. С регионом заключено соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, а также мониторинга состояния недр региона.

«Для Оренбуржья открытие месторождения и запуск добычи означает рост экономического потенциала. Правительство области в рамках соглашения готово уделить особое внимание подготовке грамотных кадров для работы в сфере геологоразведки на базе организаций профессионального образования. Росгеология в этом также заинтересована. Значит, у наших выпускников профильных учебных заведений появятся хорошие перспективы трудоустройства», — сказал губернатор Денис Паслер.

Добавим, Коскольское месторождение находится на приграничной с Казахстаном территории. Перспективная площадка выявлена в 2005—2008 годах при проведении работ по геологическому картированию. Впоследствии Росгеология проанализировала 1 646 проб. Сделан вывод о наличии в пределах Коскольской площади крупного месторождения высококачественных каолинов.

Стоит отметить, сейчас потребности российской промышленности в высококачественной огнеупорной глине удовлетворяются за счет импортных поставок из Казахстана, Украины, США и Великобритании.

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