Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 21 заявку на выделение земельных участков под инвестиционные проекты на сумму 11 млрд рублей, передает пресс-служба правительства региона.

В рамках реализации этих проектов планируется создать 193 рабочих места.

В частности, один из них предусматривает строительство на Бору электротехнического завода стоимостью 480 млн рублей. Под этот проект выделяется земельный участок площадью 40 тысяч квадратных метров.

Еще один участок, чья площадь составляет 77,8 тысячи квадратных метров, предоставлен под строительство базы отдыха в Городецком районе. Инвестор намерен вложить в этот проект 100 млн рублей.