Москва, , 13:55 — REGNUM Почти 50% граждан России получают зарплату менее 35 тысяч рублей в месяц, что при наличии семьи и детей может поставить их на грань выживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал опрос, результаты которого показали, что больше 40% жителей РФ желают сменить профессию.

«Дело в том, что 40% жителей России скорее не хотят, а вынуждены задуматься о смене работы, так как низкий уровень заработной платы формирует относительно новый феномен российской экономики — «работающий бедный», — пояснил Ордов. — Наличие работы в современных экономических реалиях РФ уже не может быть гарантией достойной жизни. Порядка 50% граждан получают зарплату менее 35 тысяч рублей в месяц, что при наличии семьи и детей может поставить на грань выживания».

Как подчеркнул Ордов, низкий уровень оплаты труда, как правило, характерен для индустриальных компаний и сельского хозяйства.

«Отрасли, существующие десятки лет, в своем большинстве уже не способны обеспечивать высокой доходности, а это отражается на уровне заработных плат», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на итоги опроса, проведенного «Райффайзен-банком», сообщило, что более 40% жителей РФ хотели бы сменить свою профессию. Кроме того, каждый пятый хотел бы получить дополнительное образование.