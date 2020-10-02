Москва, 2 октября 2020, 13:55 — REGNUM Почти 50% граждан России получают зарплату менее 35 тысяч рублей в месяц, что при наличии семьи и детей может поставить их на грань выживания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал опрос, результаты которого показали, что больше 40% жителей РФ желают сменить профессию.
Как подчеркнул Ордов, низкий уровень оплаты труда, как правило, характерен для индустриальных компаний и сельского хозяйства.
Напомним, что ранее ТАСС со ссылкой на итоги опроса, проведенного «Райффайзен-банком», сообщило, что более 40% жителей РФ хотели бы сменить свою профессию. Кроме того, каждый пятый хотел бы получить дополнительное образование.