Москва, , 13:54 — REGNUM Московские компании, которые не переведут на удалённый режим работы 30% своих сотрудников, могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. Об этом 2 октября сообщил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что при причинении вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц будет наложен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 28 октября 2020 года для жителей Москвы вводится обязательное условие удалённой работы для 30% работников от штата и для всех сотрудников старше 65 лет. Исключение составили те лица, чьё личное присутствие крайне важно для функционирования предприятия.

Отметим, за минувшие сутки в Москве выявили 2704 случая заражения коронавирусом. Сутками ранее в столице выявили 2424 случая заражения — на 280 случаев меньше. Всего в столице выявили 297 729 носителей коронавируса с начала распространения.

Читайте также: В Москве сделали рекордное число тестов на коронавирус