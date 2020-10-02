Нью-Дели, , 14:00 — REGNUM В дилерские центры компании Toyota в Индии поступили первые модели нового кроссовера Toyota Urban Cruiser. Об этом сообщается на сайте Autocar India.

В других странах мира Urban Cruiser появится только в 2021 году. В Индии новинка стоит около 830 тыс. рупий (порядка 887 тыс. рублей). Стоит отметить, что это на 12% меньше цены его прямого конкурента — Hyundai Creta.

Длина новинки составляет 3995 мм, а межосевое расстояние равно 2500 мм. Японский кроссовер собран на такой же платформе, что и миниатюрный паркетник Suzuki Vitara Brezza, который пользуется большой популярностью на местном авторынке. Внешне модель отличается от донора только дизайном. Автопроизводители оснастили авто модернизированной радиаторной решёткой, новой оптикой и другими бамперами.

В качестве силового агрегата модель имеет 105-сильный атмосферный мотор рабочим объёмом 1,5 л, который функционирует с пятискоростной «механикой» или с четырёхпозиционным «автоматом». Мотор дополнен 48-вольтовым стартер-генератором.

Ранее в России был запатентован промышленный образец субкомпактного городского хэтчбека Toyota Yaris нового поколения под индексом XP210.

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