Москва, 2 октября 2020, 13:41 — REGNUM Правительству РФ нужно будет разработать новый пакет мер, направленных на поддержу наиболее пострадавших отраслей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ решило продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Как полагает экономист, это был вполне логичный шаг в череде мер, направленных на поддержку бизнеса, а также в качестве опережающей меры в преддверии возможного второго этапа ограничительных мер.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что если бы власти РФ не продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве, то российский бизнес смог бы это пережить.
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