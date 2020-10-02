Москва, , 13:41 — REGNUM В России в 2021 году расходы федерального бюджета на здравоохранение составят 1,1 трлн руб. Финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» вырастет на 1,3% и составит 847 млрд руб., пишет «Медвестник».

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При этом значительно сократятся расходы на подпрограмму «Информационные технологии и управление развитием отрасли». На создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в бюджете-2020 заложено 45,2 млрд руб., на 2021 год предусмотрено 12,1 млрд руб., что на 73% меньше.

Также на 15% снизится финансирование подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении». На нацпроект «Здравоохранение» в федеральном бюджете на 2021 год запланировано 243,2 млрд руб. Расходы 2020 года должны составить 312,9 млрд руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая охватит 100% медицинских организаций, завершится к 2024 году.

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