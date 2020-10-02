Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Ожидается, что к 2030 году валовый внутренний продукт (ВВП) в КНДР на душу населения сократится на 1,9%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США (USDA).

Согласно опубликованным данным, в 2030 году ВВП на душу населения составит $618, что на 1,9% меньше по сравнению с предыдущим прогнозом, в котором не учитывалась ситуация с пандемией коронавируса.

Предполагается, что из-за пандемии в 2020 году ВВП на душу населения в Северной Корее сократится на 0,8%, до $561.

В период с 2020 по 2030 гг. Среднегодовые темпы роста северокорейского ВВП на душу населения составят 1%, а ВВП — 1,4%.

За десять лет население КНДР увеличится на 3,8%, до 27 млн человек.