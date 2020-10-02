Москва, , 13:34 — REGNUM Вряд ли стоит ожидать дальнейшего продолжительного роста евро и доллара в ближайшей перспективе, с учётом того, что ЦБ РФ с 1 октября по 30 декабря будет продавать валюту на внутреннем рынке ежедневно на 2,9 млрд рублей в упреждающих целях снижения волатильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Также государство обязало госкомпании продавать валюту на рынке и будет ограничивать объём их валютных резервов для поддержания руля. Тем не менее, евро и доллар могут выступить стабильной защитой от множества отечественных факторов риска.

К тому же, поддержка ЦБ наблюдается уже с 10 марта, она ограничена по времени и ресурсам, и в случае большого давления может оказаться малоэффективной. Поэтому в большей степени евро и в меньшей степени доллар — вполне разумные замены рублю в условиях текущей неопределённости и внешнеполитической напряжённости.

Белорусские протесты, дело оппозиционера Навального, обсуждаемые антироссийские санкции, вооружённый конфликт в Карабахе повышают волатильность. Неуклонный рост динамики заражений коронавирусом и повторное введение ограничений в некоторых странах намекает на возможность нового карантина, введение которого сейчас отрицается в РФ.

В середине марта ситуация была аналогичная. Это негатив и для нефтяных цен, которые, с учётом снижения спроса по прогнозам ОПЕК и сокращения импорта Азии могут уйти в диапазон $37−41 за баррель по Brent, что в свою очередь усиливает давление на рубль и фондовый рынок России. Однако, рубль уже потерял тесную связь с нефтью и падает в основном на политических рисках.

Напряжённость растёт также перед президентскими выборами США 3 ноября. Потенциальная победа Байдена и демократов с их антироссийской риторикой на выборах станет резким негативом для РФ.

Это подтверждается позицией Байдена, озвученной на дебатах. Предвыборная неопределённость в США оказывает давление и на доллар, поэтому наиболее спокойно будет чувствовать себя евро.

В итоге, всё зависит от дальнейшего развития событий. Повторные ограничительные меры из-за коронавируса и сигналы к победе Байдена 3 ноября могут пустить рубль в новое падение в диапазон 78−85 рублей за доллар и 92−97 за евро до конца октября.

В случае же планомерного иссякания этих рисков с учётом поддержки ЦБ ожидается диапазон 75−80 рублей за доллар и 90−85 рублей за евро», — считает эксперт.

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