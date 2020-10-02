Ярославль, 2 октября 2020, 13:30 — REGNUM В Ярославской области просроченная задолженность жителей за газ увеличилась с начала года почти на треть — с 87,4 млн рублей до 116,1 млн. Об этом сообщает официальный сайт ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль». Долги выросли на 28,7 млн. рублей.
По решению Правительства России пени за долги по коммунальным услугам в этом году не начисляются. Однако газовики рекомендуют абонентам платить вовремя, чтобы не копить долги.
Как сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль», сейчас компания возобновляет процесс отключения от газа злостных неплательщиков. Но касается это только тех абонентов, долг которых возник до 1 апреля 2020 года и до сих пор не оплачен.