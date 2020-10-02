Чита, , 13:22 — REGNUM Мэрия Читы обнародовала итоги аукциона по ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщает официальный телеграм-канал городских властей, он признан состоявшимся, было подано пять заявок.

Начальная цена контракта составляла около 16, 3 миллиона рублей, но в результате с суммой в 13,2 миллиона рублей победило ООО «Трансвэй».

»После прохождения необходимых процедур по заключению муниципального контракта организация приступит к ликвидации несанкционированных свалок в краевом центре», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, московская компания «Олерон+», вызвавшаяся полностью контролировать вывоз и утилизацию мусора в Забайкалье, не приступила к реализации так называемой «мусорной реформы» с 1 января 2019 года. В виду того, что многие ключевые вопросы перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами не решены, да и сама схема вызывает вопросы, глава региона Александр Осипов распорядился отодвинуть всё на год. Одна из самых серьёзных проблем Забайкалья — нехватка мусорных полигонов.

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