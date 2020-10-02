Москва, , 13:15 — REGNUM В «Справедливой России» намерены разработать законопроект, направленный на развитие фудшеринга, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Парламентарии намерены отменить оплату НДС при передаче продуктов питания благотворительным фондам.

«Производителям, продавцам, общепиту дешевле утилизировать продукты, чем безвозмездно отдавать их нуждающимся, так как в таком случае налоговая нагрузка составит до 20% стоимости товара. Но пока Минфин против изменений в Налоговом кодексе, которые позволили бы исправить эту ненормальную ситуацию», — отметил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

По оценке экспертов, в России ежегодно на свалки отправляются 17 млн тонн продуктов стоимостью 1,5 трлн рублей, этого объема хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек в течении года.

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