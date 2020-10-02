Вашингтон, , 14:17 — REGNUM За период с июля по сентябрь 2020 года в США продажи у местных автопроизводителей (General Motors и FCA) сократились на 10%. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что всего в третьем квартале дилеры американского автогиганта General Motors реализовали в США 665 192 автомобиля — на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У концерна FCA также зафиксировано падение продаж на 10%. За отчетный период американские автолюбители приобрели 507 351 машину данной компании.

В июле 2020 года продажи как у General Motors, так и у FCA в годовом сравнении значительно просели. По сравнению с этими показателями продажи в августе и в сентябре у этих автопроизводителей стали больше, что очевидно связано с антикризисными мерами предпринятыми властями США.

При этом аналитики отмечают, что на американском авторынке имеется высокий спрос на вседорожники, городские кроссоверы и большие пикапы.

Напомним, в РФ за первые восемь месяцев 2020 года было продано 867 872 легковых автомобиля, что на 12,4% меньше уровня реализации за аналогичный период прошлого года.

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