Грозный, , 13:06 — REGNUM На курорте «Ведучи» в 2021 году стартует второй этап развития. В его рамках запланированы масштабные работы по созданию туристической инфраструктуры. Одним из важнейших пунктов плана станет расширение зоны горнолыжного катания, сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, будут построены две подвесные канатные дороги и три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения. Планируется также включить в состав курорта «Ведучи» территорию туркомплекса «Кезеной-Ам», что позволит расширить зону горнолыжного катания.

«Уверен, что в ближайшем будущем Чеченская Республика будет одним из туристических центров нашей страны, а «Ведучи» станет излюбленным местом отдыха у жителей России и гостей из других стран», — приводит слова председателя правительства Чечни Муслима Хучиева пресс-служба главы субъекта.

Он также отметил, что в будущем курорт сможет принимать ежедневно до 5 тыс. гостей.

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