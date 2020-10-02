Калуга, 2 октября 2020, 13:38 — REGNUM В Калужской области по программе «Сельская ипотека» с начала 2020 года зарегистрировано 50 кредитов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росреестра по региону.
По информации ведомства, программа «Сельская ипотека» направлена на повышение качества жизни на селе. Этот вид ипотеки выдаётся по рекордно низкой ставке — от 0,1 до 3% годовых. Программа доступна гражданам в возрасте от 21 до 65 лет. Срок ее действия — с 2020 по 2025 годы.
В российские банки с начала 2020 года поступило свыше 118 тыс. заявок на сумму, которая превышает 257 млрд рублей. В настоящее время правительство РФ прорабатывается вопрос дополнительного финансирования в объёме 2 млрд рублей программы сельской ипотеки, которая затронет более 45 тыс. российских семей.
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