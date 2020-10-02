Минск, , 13:35 — REGNUM С предложением о проведении Евразийского экономического форума в Минске в очном формате во второй половине декабря выступила Белоруссия. Об этом 2 октября сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина на своей странице в соцсети Facebook.

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Как указала Малкина, вице-премьеры стран-участниц ЕЭК только что обсудили на заседании совета комиссии вопрос о заседании Евразийского межправсовета, и оно с большой степенью вероятности может состояться в очном формате в Ереване 9 октября.

«Кроме того, белорусская сторона предложила провести очно и Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске», — также написала в своем сообщении она.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что заседание Евразийского межправительственного совета готовы провести 9 октября 2020 г. власти Армении.