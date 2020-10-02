Москва, , 12:51 — REGNUM Развитию туризма в Чечне будет задан новый вектор. Созданию курортов и привлечению инвесторов в регион, в том числе иностранных, должны оказать помощь федеральные ведомства. Для этого должна быть разработана «дорожная карта». Её необходимо представить 30 октября.

Такое поручение отдал заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который курирует Северный Кавказ и побывал с рабочей поездкой в регионе в августе текущего года.

По информации, которую предоставил «Интерфакс-Юг», над созданием «дорожной карты» по развитию туризма на территории Чечни с учетом возможности привлечения туристов и инвесторов из стран Ближнего Востока будут трудиться Ростуризм, Минэкономразвития, Минприроды и МИД России.

Кроме того, будет продолжена работа по переформатированию проекта курорта «Ведучи» в Чечне. По поручению Трутнева Минэкомразвития и Минфин должны предоставить план по развитию курорта и принять меры по оптимизации финансирования второго этапа, который должен начаться в 2021 году.

Читайте также: Трутнев поручил отформатировать проект курорта «Ведучи» в Чечне