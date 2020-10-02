Москва, , 12:45 — REGNUM Гражданина РФ, у которого открыты счета во многих банках, там могут начать воспринимать как субъекта, ведущего сомнительную, «отмывочную» деятельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала информацию о том, что власти РФ могут обязать банки объяснять гражданам, почему тем отказано в кредите.

«Для крупного бизнеса уже на практике реализуется предоставление подобной информации, а для МСП пока это закрытая информация, — пояснила Степанова. — Сейчас кредит — это «якорный» продукт, привязывающий клиента к банку. Дальнейшее обслуживание, в том числе кредитное, клиент рассматривает, как правило, только в этом банке. Обязательное раскрытие информации о причинах отказа позволит предпринимателям более активно запрашивать кредиты в других банках. Однако могут возникнуть риски проблемного восприятия банком клиента как ведущего «отмывочную» (сомнительную) деятельность, если у него во многих банках будет открыт счет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, что если банки будут обязаны объяснять гражданину РФ, почему ему отказывают в получении кредита, это повысит прозрачность банковского кредитного рынка.

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