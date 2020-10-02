Москва, , 12:34 — REGNUM Сегодня, 2 октября, премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение министерствам и ведомствам подготовить предложения по внедрению автоматизированных систем освещения на автодорогах, сообщается на сайте правительства РФ.

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Кроме того, федеральным органам предлагается проработать вопрос о введении на автотрассах источников дорожного света с низкой энергоэффективностью.

Отмечается, что регулирующий режим освещения автомагистралей в зависимости от времени суток позволит сократить затраты на электроэнергию в среднем на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ периодически выделяет средства регионам на освещение автомобильных дорог.

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