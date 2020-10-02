Москва, , 12:34 — REGNUM По итогам сентября 2020 года АвтоВАЗ реализовал в России 35 304 автомобилей Lada (включая Lada Niva), что на 6,1% больше, чем год назад. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Прошлый месяц продемонстрировал наглядный рост продаж благодаря возобновлению бизнес-активности и покупательского спроса, наряду с обновлением продуктового предложения от Lada», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Отмечается, что в сентябре АвтоВАЗ представил на российском авторынке новую спецсерию QUEST на базе моделей Largus Cross и Granta Cross. Кроме того, появился новый пакет опций Multimedia, который состоит из сервисов Яндекс. Авто и камеры заднего вида, для модели Xray #CLUB. Также отечественный производитель объявил о старте производства новой серии Black на базе моделей Vesta Cross, Xray Cross и 4×4.

Ранее в России было зафиксировано подорожание моделей Lada на 2 — 3%. Причины роста цен на авто связаны с возросшим спросом на продукцию АвтоВАЗа и ослаблением рубля.

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