Москва, 2 октября 2020, 12:26 — REGNUM Если банки будут обязаны объяснять гражданину РФ, почему ему отказывают в получении кредита, это повысит прозрачность банковского кредитного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Как подчеркнула экономист, когда предприниматель понимает причины отказа, ему легче и проще найти подходящую кредитную организацию, требованиям кредитной политики которой он соответствует.
Напомним, как сообщалось ранее, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что его ведомство проконсультируется с ЦБ РФ по поводу того, чтобы обязать банки объяснять клиентам, почему тем отказано в получении кредита.
Читайте ранее в этом сюжете: Банкир предсказал удорожание ипотеки из-за падения курса рубля