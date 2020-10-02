Москва, , 12:26 — REGNUM Если банки будут обязаны объяснять гражданину РФ, почему ему отказывают в получении кредита, это повысит прозрачность банковского кредитного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Данная мера, если вступит в силу, будет способствовать развитию прозрачности и доступности банковского кредитного рынка для предпринимателей, — пояснила она. — Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Кредитный рынок движется сейчас по пути, когда кредитные продукты рассматриваются рынком как товар. Что в свою очередь ведет к большей конкурентоспособности на рынке банковских кредитов и гарантий».

Как подчеркнула экономист, когда предприниматель понимает причины отказа, ему легче и проще найти подходящую кредитную организацию, требованиям кредитной политики которой он соответствует.

Напомним, как сообщалось ранее, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что его ведомство проконсультируется с ЦБ РФ по поводу того, чтобы обязать банки объяснять клиентам, почему тем отказано в получении кредита.

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