Москва, 2 октября 2020, 12:24 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить о том, что новость о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом как-то существенно повлияла на мировую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Но пока, как пояснила Новикова, рано говорить о глобальных изменениях в структуре экономики США и всей мировой экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, как американская экономика реагирует на новости о заражении Трампа.
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