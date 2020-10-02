Москва, , 12:24 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить о том, что новость о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом как-то существенно повлияла на мировую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Реакция фондовых рынков очевидна и более чем предсказуема: болезнь первого лица любого государства всегда вызывает определенные опасения, а здесь речь идет о ключевой стране в рамках существующей системы глобальной экономики потребления, — сказала Новикова. — Более того, очевиден и тот факт, что принцип фондовых рынков заключается в спекуляции на абсолютно любой новости, хорошей или плохой, с целью получения долгожданной прибыли. В связи с этим данная новость о болезни президента Трампа была использована на торгах для игры на понижение».

Но пока, как пояснила Новикова, рано говорить о глобальных изменениях в структуре экономики США и всей мировой экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, как американская экономика реагирует на новости о заражении Трампа.

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