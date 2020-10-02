Киев, , 12:22 — REGNUM Кишинев и Киев договорились о создании запаса газа для Молдавии в украинских газохранилищах. Об этом написал глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным чиновника, в течение октября-ноября 2020 года в украинские газохранилища планируют закачать 100 млн куб. метров газа, предназначенных для Молдавии.

«Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдавии и снижает зависимость от единственного поставщика газа. Украина становится гарантом региональной энергетической безопасности!» — написал он.

Макогон отметил, что данный вопрос страны начали прорабатывать ещё летом 2019 года, когда не был заключён договор о транзите российского газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что украинские газохранилища впервые за много лет могут заполнить на 100%.

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