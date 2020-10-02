Москва, , 12:08 — REGNUM В Москве каждая шестая сделка на первичном рынке жилья регистрируется по льготной ипотеке. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

В пресс-службе рассказали, что за весь период действия программы с мая по август 2020 года было зарегистрировано 20 169 договоров долевого участия в строительстве. При этом каждая шестая сделка регистрируется с привлечением кредита под 6,5% и менее.

В частности, за первые две недели сентября в ЕГРН были внесены данные о 147 льготных ипотеках.

Глава управления Игорь Майданов отметил, что «поскольку процедура оформления ипотеки занимает разные временные промежутки на каждом этапе, сравнивать показатель выданных льготных ипотечных кредитов с количеством внесённых в ЕГРН записей представляется некорректным».