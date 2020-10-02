Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Один из крупнейших профсоюзов Швеции Kommunal выдвинул новые требования в ходе переговоров по вопросу заключения коллективных договоров. Новыми условиями станут отмена вычета из зарплаты работника в случае его отпуска по болезни и повышение выплат задним числом на уже выплаченную ранее заработную плату. Об этом 2 октября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Возобновление переговоров между профсоюзами и работодателями по вопросу условий при заключении коллективных договоров стали поводом того, что Kommunal надеется добиться более хороших условий труда. Еще несколько дней назад профсоюзу это не удалось, после чего переговоры были отложены.

«Мы отложили перенос заключения коллективных договоров с 31 марта на сегодняшний день, и, это, конечно, нам тоже должны оплатить. Но мы также включаем в условия отмену вычета в случае болезни, чтобы он никогда не применялся по отношению к членам Kommunal, которые работают в муниципальных и региональных учреждениях», — заявил президент профсоюза Тобиас Баудин.

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